Derthona Basket, prosegue lo scrimmage

Intensità e agonismo per quaranta minuti nel secondo scrimmage della Bertram Derthona: al PalaRegnani di Scandiano la formazione allenata da coach Ramondino conduce nel punteggio per larghi tratti, subisce la rimonta di Reggio Emilia nei periodi centrali e allunga poi nell’ultimo quarto, dando segnali incoraggianti in vista dei prossimi impegni del precampionato.

Coach Ramondino conferma lo stesso starting five (Christon, Harper, Macura, Daum, Radoševic´) della prima uscita di precampionato con Massagno anche nello scrimmage con Reggio Emilia: dopo i minuti iniziali equilibrati, il Derthona alza il ritmo e prende il controllo del punteggio chiudendo avanti 17-28 i primi 10’. Nella seconda frazione arriva la reazione di Reggio, che torna a un possesso di distacco, prima della nuova accelerazione bianconera che vale il 39-49 dell’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi la UNAHOTELS prosegue nel suo progressivo rientro, minuto dopo minuto, operando il sorpasso allo scadere del quarto (63-61) con il canestro di Anim. Nell’ultimo periodo la Bertram stringe le maglie in difesa e piazza il break decisivo in attacco, trovando soluzioni corali. Alla sirena il punteggio finale è 79-88, i Leoni torneranno in campo contro l’Urania Milano mercoledì 7 settembre alle ore 20 a Pavia per il Memorial ‘Aldo Di Bella’.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: «Credo che anche questa sia una classica gara di precampionato, in cui ci sono alti e bassi in termini di energia, lucidità ed esecuzione. Abbiamo dovuto chiedere qualche minuto di troppo a Radoševic´ per rotazioni nel reparto lunghi, per il resto la cosa importante è tenere coinvolti tutti e crescere nella preseason. Abbiamo visto qualcosa in più rispetto alla prima amichevole: dobbiamo togliere gli alti e bassi e migliorare la fluidità del gioco».

UNAHOTELS Reggio Emilia-Bertram Derthona 79-88

(17-28, 39-49, 63-61)

Tabellini:

Reggio: Anim 14, Reuvers 13, Suljanovic 2, Cipolla, Krampelj 3, Adeola ne, Faye 9, Vitali 8, Gloria 2, Stefanini, Cinciarini 14, Diouf 14. All. Menetti

Derthona: Christon 7, Errica ne, Candi, Tavernelli ne, Filloy 8, Severini 9, Harper 24, Daum 15, Cain ne, Radoševic´ 11, Macura 11, Filoni 3. All. Ramondino