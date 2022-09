Virginia Adriano è campionessa d’Europa Under 19!

La splendida notizia arriva dalla Macedonia del Nord, dove le azzurrine allenate da Marco Mencarelli hanno sconfitto in finale la Serbia (3-2) riportando l’Italia sul trono continentale di categoria dopo quattro anni. La degna conclusione al termine di un filotto di sole vittorie che ha visto Virginia rispondere presente ogni volta che è stata chiamata in causa, anche nella finalissima dove ha messo a segno 6 punti, in particolare i due che al tie-break hanno concluso la partita 17-15.

Per lei è la seconda medaglia d’oro con la nazionale Under 19 dopo quella conquistata a fine luglio in Slovacchia negli EYOF.