Tortona sarà il centro della pallacanestro italiana e internazionale venerdì 23 settembre , quando al Teatro Civico si svolgerà l’edizione 2022 di Meet the Best dal titolo ‘Costruire il futuro’ . Il progetto, ideato da A Better Basketball e dal Derthona Basket, vedrà la presenza in città di numerosi relatori di fama europea e mondale (qui l’elenco completo). Nella giornata di oggi, lunedì 5 settembre 2022, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione di quest’anno, presso la Sala Donzelli di Palazzo Giureconsulti a Milano. A presentare ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ , moderati da Luca Chiabotti (co-fondatore A Better Basketball) sono stati Andrea Bassani (co-fondatore di ABB), Federico Chiodi (Sindaco di Tortona), Marco Picchi (Presidente Derthona Basket), Ferencz Bartocci (Amministratore Delegato Derthona Basket) e Daniele Dallera (giornalista del Corriere della Sera).

Nel corso della conferenza stampa sono stati mandati in onda un video illustrativo dell’avanzamento dei lavori della Cittadella dello Sport, con le parole di Marco Picchi, Ferencz Bartocci e Alessandro Gandolfo (Project Manager), e i messaggi di saluto di Maurizio Gherardini, Direttore Generale del Fenerbahce Istanbul, e di Marshall Glickman, CEO di G2 Strategic, due dei relatori della giornata del 23 settembre.

Le parole di Andrea Bassani, co-fondatore di A Better Basketball: «Ringrazio il Derthona Basket, un grande compagno di viaggio in questa avventura. A Better Basketball è nato nel 2018 da un’idea mia, di Luca Chiabotti e Virginio Bernardi, con l’obiettivo di restituire qualcosa alla pallacanestro. Coniugando le nostre esperienze, abbiamo raccolto testimonianze significative e fornito contenuti di grande prestigio nel corso degli anni: Meet The Best e Next Gen Educational sono i due prodotti che proponiamo. Per la prima volta Meet The Best sarà fuori dai confini della grande città e crediamo che Tortona e il Derthona Basket siano la città e l’organizzazione migliori per accoglierci quest’anno. Il 23 settembre avremo la possibilità di ascoltare le testimonianze di chi si occupa di palazzetti da oltre 20 anni, lanciando messaggi di alto valore».

Così Federico Chiodi, Sindaco di Tortona: «Essere oggi a Milano a parlare di Tortona e Derthona Basket è un onore e un’emozione. La Società, fondata nel 1955 e formata da tanti ex giocatori e appassionati ha raggiunto grandi risultati con l’attuale leadership. Siamo una cittadina di 27 mila abitanti portata alla ribalta dallo sport e dall’imprenditoria, sicuramente la Famiglia Gavio con la Cittadella dello Sport sta facendo un regalo bellissimo al nostro territorio sia a livello architettonico che ambientale, migliorando anche la rete viabilistica. Sottolineo ancora che non capita spesso che un Gruppo di questo livello decida di investire sul proprio territorio. Non vedo l’ora di vedere la costruzione ultimata\, perché sono certo attirerà tantissimi tifosi oltre agli appassionati del Derthona, che sono contagiosi».