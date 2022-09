Nella terra dove il ciclismo conta, la toscana, OVERALL TRE COLLI piazza due alfieri nella top five, 3° PETTITI e 5° GIANI con SASSO subito a ridosso.

E' avvenuto nella Nazionale G.P. CUOIO e PELLI a Santa Croce sull'Arno con 160 partenti e un percorso impegnativo. il Team oggi (domenica) ha corso compatto attendendo le fasi finali di gara per guadagnarsi un risultato di rilievo e cosi' e' stato.

Si replica domani col GIRO del VALDARNO, classica del calendario nazionale.