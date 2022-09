‘We Do Better Together’: ritirabili le tessere della campagna abbonamenti

La seconda fase della campagna abbonamenti ha preso il via martedì 30 agosto, la passione e l’entusiasmo dei tifosi sono sempre crescenti così come la voglia di assistere alle gare di campionato della Bertram Derthona.

La Società comunica che, negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19) della sede di Via San Marziano 4 è possibile ritirare le tessere stagionali sottoscritte a partire dalla prima fase della campagna abbonamenti ‘We Do Better Together’.