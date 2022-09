CURLING – Impegni internazionali per l’azzurra Romei e per il Team Ribotta

Fine settimana dal respiro internazionale per i vertici del movimento regionale del curling. La pinerolese Angela Romei, impegnata in Nazionale insieme a Stefania Constantini, Marta Lo Deserto e Camilla Gilberti, è scesa sul ghiaccio norvegese in occasione della Oslo Cup. La portacolori della Fiamme Gialle ha contribuito al brillante percorso delle azzurre, composto da tre vittorie in cinque partite: i successi di prestigio contro le norvegesi del team Ramsfjell, le scozzesi del team Farmer e le svizzere del team Keiser non sono però bastati per centrare l’accesso alle semifinali.