BEA Chieri - Il Settore Giovanile si arricchisce con coach Francesco Corrado!

Prende sempre più forma lo staff tecnico del Settore Giovanile BEA in vista della stagione sportiva alle porte. E con l’obiettivo di alzare ancora di più la qualità della proposta per i più giovani, arriva un nuovo innesto: Francesco Corrado entra nello staff tecnico BEA, dove nella stagione 2022-23 sarà Head Coach della squadra Under 13 Gold e Assistant Coach della squadra Under 15 Eccellenza.

Classe 1990, Francsco vanta una lunga esperienza da giocatori nei campionati senior regionali (dalla C Gold alla Serie D) tra PNC Cirié, Usac Rivarolo, Reba Basket e Trino Vercellese, mentre quest’anno sarà protagonista in C Silver con la maglia torinese del Reba Basket.

Nel 2010 la prima volta in panchina come Istruttore Minibasket in casa PNC Cirié, dove cresce sotto l’ala di coach Gigi Rubino tra campionati giovanili dall’Under 13 all’Under 18 e come assistente di Rubino in Eccellenza. Nel 2016 si sposta sempre nel canavese, nello staff di USAC Rivarolo dove rimane fino al 2021. La scorsa stagione l’esperienza al Lo.Vi. Borgaro, dove ha sfiorato le Final 4 con il gruppo Under 13.

Nelle scorse settimane ha superato il corso da Istruttore Giovanile e ora è pronto alla nuova stagione con i Leopardi.

«Abbiamo trovato in Francesco il profilo che cercavamo – commentano il GM Salvatore Morena e il DS Stefano Piccionne – Coach giovane, ma con esperienze e ambizioni notevoli, è tra i più promettenti allenatori del territorio. Abbina doti tecniche a spiccate doti umane. Il suo inserimento impreziosisce lo staff arancione e ci dà prospettiva. Non vediamo l’ora di vederlo in campo con i nostri ragazzi».

Le prime parole di Corrado dopo l’arrivo a BEA:

«BEA è una realtà ambiziosa ed in costante crescita, due caratteristiche che spiccano nel panorama cestistico Piemontese. Proprio per questo ho deciso di sposare questo progetto con il massimo entusiasmo. Il mio obiettivo è far crescere i ragazzi crescendo con loro.

Un abbraccio Caloroso va alla società da cui arrivo, Lo.Vi Borgaro, realtà, per me, di uno spessore che trascende la pallacanestro».