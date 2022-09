Derthona Basket- ‘Memorial Aldo Di Bella’: info sui biglietti per assistere alla gara

Per assistere alla gara, sarà possibile acquistare i biglietti direttamente presso la biglietteria del palazzetto: il costo di ingresso è di 5 euro, mentre per gli Under 18 l’accesso sarà gratuito. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Una nuova occasione per vedere da vicino le gesta dei Leoni, al PalaRavizza di Pavia.