BEA Chieri - Leopardi Open Day

Sabato 10 settembre vi aspettiamo al primo Leopardi Open Day dell’anno, per un pomeriggio di divertimento aperto a tutti, con il nostro Staff che organizzerà giochi e attività per far avvicinare bimbi e bimbe del territorio al minibasket arancio-nero. Sarà un’occasione per conoscere la principale realtà cestisca sul territorio chierese e dintorni. Come ogni anno, dalla prossima settimana BEA proporrà allenamenti e attività per i più piccoli in 8 comuni: Chieri, Baldissero, Cambiano, Santena, Pecetto, Poirino, Riva presso Chieri e Trofarello.

Insieme agli Open Day Minibasket, ci sarà anche la leva per tutti i ragazzi classe 2010 che vogliono entrare nel Settore Giovanile BEA Leopardi.