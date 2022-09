Borgoglio e Derthona Basket, una nuova partnership sul territorio

Un forte legame con il territorio e la ricerca della qualità accomuna il Derthona Basket e la Borgoglio Srl di Frugarolo, sponsor del Derhona Basket per il campionato 2022-2023.

Da oltre mezzo secolo Borgoglio Srl si occupa di distribuire ai propri clienti prodotti avicoli nella storica sede a Frugarolo.

La ditta che ha ottenuto fin dagli anni ’80 il bollo CEE per l’esportazione dei prodotti avicoli, si approvigiona da sempre in allevamenti avicoli piemontesi, nella costante ricerca della qualità e del rispetto delle tradizioni.