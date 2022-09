AGIL Igor Volley: benvenuti Mattia e Simone

Due nuovi ingressi nello staff tecnico del settore giovanile targato Agil Igor Volley.

La società dà il benvenuto a Simone Mazza e Mattia Rossi, che alleneranno rispettivamente l’Under 16 territoriale e l’Under 14.

Entrambi ex giocatori (per Simone anche l’esperienza in serie A1), Simone, di Fidenza, ha trascorso l’ultima stagione a Reggio Emilia come direttore tecnico e in passato ha allenato a Fiorenzuola, Modena, Orago, Calerno e Alsenese nel settore giovanile e in B1 e B2.

Mattia, di Vigevano, nato e cresciuto pallavolisticamente al Gifra Vigevano, ha allenato gli ultimi due anni nel settore giovanile del Certosa Volley.