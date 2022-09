Passione inossidabile quella della Cuneo Inox per il volley

La passione della Cuneo Inox per la pallavolo ha radici molto profonde, tornata a collaborare con il volley maschile cuneese due stagioni fa, dopo le emozioni dello scorso anno ha fortificato la partnership con il Club biancoblù, riponendo piena fiducia nel progetto Cuneo Volley. Da oltre 65 anni la famiglia Pavan porta avanti quest’importante realtà cuneese operante nel settore siderurgico, di generazione in generazione. Così come nel lavoro la tradizione e la cura dei servizi hanno portato l’impresa ad affermarsi ampiamente a livello nazionale e garantire un costante sviluppo sul piano internazionale, allo stesso modo anche nelle collaborazioni che intraprendono, l’interesse è attivo.