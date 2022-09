Basket Torino: allenamento congiunto con la Vanoli Cremona

Prossimo appuntamento per la Reale Mutua Torino sarà la prima giornata del girone di Supercoppa contro la Novipiù Monferrato Basket, in programma sabato al Pala Gianni Asti, con palla a due alle 20.30.

Il commento di coach Franco Ciani: «È una partita da spezzare in tre tronconi per quello che riguarda la valutazione: primi due quarti in equilibrio, primi sei minuti del terzo quarto fuori ritmo da parte nostra, senza convinzione, una flessione che dobbiamo assolutamente eliminare e poi gli ultimi minuti del periodo e il quarto quarto sono stati giocati in maniera totalmente diversa, con un atteggiamento diverso. Adesso gli esperimenti sono più o meno finiti: chiaro che la Supercoppa non è il campionato, ma è anche vero che è una fase finale del precampionato, quindi dobbiamo riuscire a dimostrare la nostra intensità su tutto l’arco dei quaranta minuti».