Tamburello a Muro: un settembre intenso

Sarà un settembre ricco di appuntamenti per il tamburello a muro.

Sullo sferisterio detto “il fusà” di piazza Marconi a Rocca d’Arazzo (Asti), sta infatti continuando la Coppa Italia di Tamburello a Muro nel ricordo di Leonardo Poggio: dopo la prima fase di partite a eliminazione diretta il weekend alle porte vedrà scontrarsi le quattro vincitrici degli scontri precedenti per decretare i nomi delle due formazioni finaliste. Sabato 10 settembre, alle ore 16, si daranno battaglia le squadre del Grazzano e del Calliano mentre domenica 11 settembre, alle 15.30, si affronteranno Vignale e Rocca. Le due vincenti si contenderanno poi il titolo di Coppa Italia 2022 nella finalissima prevista per le ore 16 di sabato 17 settembre, sempre sul campo di Rocca d’Arazzo.