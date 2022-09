Buono scrimmage per la Paffoni al PalaBagnella

Positivo lo scrimmage di preparazione al primo appuntamento ufficiale della stagione per la Paffoni di coach Quilici. La Fulgor Basket ha affrontato Arona Basket, squadra di C Gold, con cui ha potuto mettere in pratica le prime idee di gioco in un contesto diverso da quello di allenamento.

La sfida porta una buona cornice di pubblico al Pala Bagnella, entusiasmo nelle fila rossoverdi e qualche informazione in più allo staff tecnico che ha potuto osservare l’avanzamento dei progressi della squadra.