A1, preseason: l’Akronos vince in casa contro Geas

Al secondo appuntamento di preseason la squadra di coach Spanu guida dall’inizio alla fine il match di ritorno contro Geas, dilagando nel finale per il +18 dell'ultima sirena. Sugli scudi l’asse TMW : Tagliamento - Mitchell - Westbeld . Per loro 64 punti, 22 rimbalzi, 8 assist e 7 recuperi. Nemmeno a dirlo è proprio il duo americano Mitchell-Westbeld ad aprire le danze, prima con un uno due nello stretto per Westbeld che chiude da sotto canestro e poi con una rubata a centrocampo convertita da Mitchell in contropiede per il 4 a 0 iniziale. E’ sempre la nativa del Maryland a trovare una tripla in step back allo scadere dei 24’’ per il +8 Moncalieri. Geas risponde con Panzera dalla lunga distanza e con un gioco da tre punti firmato Dotto . Poco dopo Begic impatta la partita sul 17 pari a trenta secondi dalla fine del primo parziale. Ci pensano Tagliamento con due triple a cavallo dei parziali e la neo entrata Giacomelli a ricacciare rapidamente indietro le lombarde. Il contro parziale di Geas è firmato Ramon e Begic , ma un tripla di Katshitshi apre definitivamente la strada alle Lunette che con tre canestri in fila dalla media del trio TMW portano l’Akronos sul +11 a 3’ dall’intervallo.

Al rientro in campo la Libertas guida di 9 con 36 punti a referto per le tre new entry. Nel terzo quarto la squadra di coach Spanu sale di colpi in difesa, obbligando Geas a tiri difficili dentro e fuori dal pitturato. In attacco è il solito asse Mitchell-Tagliamento a trovare con continuità il canestro fino al +13 gialloblù. Geas risponde con le giocate di intensità di Dotto e Moore che con Begic firmano un mini controbreak che obbliga coach Spanu al timeout sul 57-48. Sul finire di quarto entrambe le squadre trovano tiri facili, arrivando alla penultima sirena sul 65-55 per la Libertas.

Negli ultimi 10 minuti l’Akronos non guarda mai il tabellone continuando a trovare punti facili da sotto canestro e una magia dopo l’altra firmate da una Marzia Tagliamento da 30 punti e 9 rimbalzi in 31 minuti di utilizzo. Chiude definitivamente la partita Arianna Landi con la tripla del +20 a 3’ dalla fine.

84-66 il risultato finale.

Il commento di coach Marco Spanu: «Pur essendo un’amichevole di inizio stagione, devo ammettere di essere molto soddisfatto della squadra. Vincere o perdere in questo periodo dell’anno cambia poco…l’importante è trovare il giusto ritmo. E oggi l’abbiamo trovato fin da subito, nonostante qualche forzatura e passaggi a vuoto in alcuni momenti.

Come dimostrano i 20 punti in più messi a referto siamo cresciute in fase offensiva e mi ha convinto anche l’atteggiamento difensivo, in particolare nel secondo tempo. Adesso testa a Brescia per ripartire da qui. Nelle prossime ore valuteremo le condizioni di Lydie, spero vivamente non sia nulla di grave perché per noi è una giocatrice fondamentale».

BOX SCORE:

Akronos Libertas Moncalieri: Mitchell* 17, Tagliamento* 30, Westbeld* 17, Reggiani 3, Katshitshi* 3. Cherubini, Landi Ar. 8, Landi Al. 1, Nicora, Kajpa, Giacomelli 5. All.re Spanu Ass Nicastro

Allianz Geas: Dotto 7, Moore* 10, Begic* 15, Gorini* 3, Bestagno* 8, Tava 4, Trucco 8, Panzera* 6, Resemini, Ramon 5. All.re Zanotti

Prossimo appuntamento dell'Akronos domenica 11 settembre al PalaEinaudi per il Memorial Gontero contro Brixia Brescia (H18:00, ingresso 7 euro per beneficienza)