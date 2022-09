LR Basketball: un nuovo progetto di Basket Femminile

Nella serata di martedì si è incontrata per la prima volta la squadra senior femminile, a Sinio presso la Cantina Rivetto, col panorama mozzafiato al tramonto tra colline e vigneti. La società ha presentato alle ragazze il progetto che le vedrà protagoniste nella nuova stagione. Hanno partecipato un numero nutrito di atlete, alcune che arrivano dalle giovanili delle Twin Towns , il movimento femminile di Langhe Roero, e molte anche che hanno giocato in altre società. L’ambizione è quella di riuscire a costruire un gruppo competitivo, che abbia come primo obiettivo essere faro per le giovani atlete che arrivano dalle giovanili di tutto il territorio e che spesso non hanno l’opportunità di giocare in campionati senior, oppure in campionati di alto livello.

Oltre al percorso tecnico in palestra sarà importante lo spirito con cui prendere parte a questo gruppo, con l’entusiasmo e la consapevolezza di essere un riferimento per il territorio, ed in particolare per le piccole cestiste.

In occasione dell’incontro di ieri sera, c’è stato modo per lo staff di presentarsi e per le atlete di incontrarsi tutte una prima volta tra loro, in una location speciale e con un calice di vino.

Ad Illustrare e raccontare il progetto alle ragazze sono stati la vicepresidente di Langhe Roero Basketball, Marcella Pizzini, il coach Andrea Alfero ed il padrone di casa Enrico Rivetto.

La nuova stagione è pronta a partire oggi con il raduno e i primi allenamenti delle giovanili e della squadra senior. Sarà un’annata importante per il cammino delle Twin Towns e finalmente si parte!