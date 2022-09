Novipiù Monferrato Basket al debutto in Supercoppa

GLI AVVERSARI – La squadra sabauda è allenata dall'esperto coach Franco Ciani, arrivato quest'estate sotto la mole. Il Direttore Sportivo Valeriano D'Orta ha allestito un roster ambizioso e nuovo di zecca, con molti giocatori di esperienza. Sono arrivati gli americani Mayfield e Jackson, gli esterni Vencato, Schina, Taflaj e Pepe che vanno ad affiancare il confermato De Vico. Nel reparto lunghi al giovane Doneda si sono aggiunti Guariglia e Poser.

Federico Vignola - Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Finalmente si alza la palla due del primo impegno ufficiale stagionale. La squadra sta lavorando duramente per farsi trovare pronta alla prima partita di campionato. Ci teniamo sicuramente a fare bene in Supercoppa, ma allo stesso tempo saranno anche gare utili per capire a che punto siamo con la crescita del collettivo, per inserire al meglio i nuovi arrivati ed i ragazzi più giovani nei meccanismi di squadra.»

