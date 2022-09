Derthona Basket: ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’

Un evento di portata internazionale a Tortona venerdì 23 settembre: il Teatro Civico ospiterà infatti ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’. Progetto sviluppato congiuntamente da A Better Basketball e Derthona Basket, presentato lo scorso 5 settembre presso la Sala Donzelli di Palazzo Giureconsulti a Milano, ha l’obiettivo di promuovere la pallacanestro attraverso le testimonianze di ospiti europei e mondali sul tema delle infrastrutture sportive.