Derthona Basket: Tavola Rotonda 'Quale energia?'

Una importante occasione per parlare di sostenibilità, energia e cambiamento a Tortona: nel pomeriggio di giovedì 8 settembre, presso la Sala Giovani del Teatro Civico si è svolta la tavola rotonda dal titolo ‘Quale energia?’ . Moderato dal giornalista Maurizio Menicucci , che ha introdotto gli interventi di Luca Mercalli (climatologo e divulgatore scientifico), Silvia Figini (Professore Ordinario di Statistica), Gian Francesco Galanzino (AD di Entsorga), Roberto Cavallo (Cooperativa Erica), Claudio Robbiano (Presidente di Azalai) e Ferencz Bartocci (AD di Bertram Derthona), è stato un momento per discutere e affrontare temi dal forte impatto ambientale.

Organizzato da Attraverso Festival, in collaborazione con Gruppo Entsorga e Città di Tortona, il convegno è stato l’occasione in cui Ferencz Bartocci ha potuto illustrare ai presenti in sala due importanti progetti promossi dal Club: ‘PiantiAMO il futuro’, ideato e sviluppato in collaborazione con il partner Riccoboni Holding, e ‘Schiacciamo la CO2’, realizzato con la collaborazione di Entsorga.

La sostenibilità e il green sono aspetti cui quotidianamente Bertram Derthona presta attenzione e ‘Quale energia?’ ha dato la possibilità all’Amministratore Delegato del Club di ribadire la centralità di questi aspetti per la Società.