Reale Mutua Fenera Chieri ’76: al via la campagna abbonamenti 2022/2023

La nuova stagione si apre con un bel regalo del club biancoblù ai suoi tifosi: una consistente diminuzione dei prezzi in gradinata e tribuna Sud, sia per gli abbonati sia per i biglietti delle singole partite. Una scelta in controtendenza rispetto ai forti rincari del costo della vita, resa possibile grazie anche al ritorno al 100% della capienza al PalaFenera.

La prima fase della campagna abbonamenti è riservata ai vecchi abbonati: avranno tempo fino al 25 settembre per esercitare diritto di prelazione a prezzi ulteriormente agevolati.

Per avvalersi della prelazione basta scrivere una mail con richiesta di rinnovo all’indirizzo chieri76@gmail.com indicando nome e cognome dell’abbonato e tipologia di abbonamento / posto richiesto (gradinata, tribuna, eccetera)

Dal 26 settembre inizierà la vendita libera aperta a tutti.