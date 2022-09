Buona la prima per la Reale Mutua Torino

Il primo canestro della partita porta la firma di Ron Jackson (2-0 dopo 1’ di gioco). Niccolò Martinoni porta però in vantaggio Monferrato con il semigancio (4-2), ma Mayfield schiaccia la parità. Redivo con la tripla porta la Novipiù sul +5 (9-4) e coach Ciani decide di fermare la partita con il time-out. Si allunga il parziale di Monferrato che con Martinoni tocca il +9 (13-4), ma Mayfield trova la tripla (13-7 dopo 4’ di gioco). Jackson e Mayfield confezionano un parziale di 8-0 che permette alla Reale Mutua di impattare la partita (15-15) con la panchina monferrina che ferma tutto con il time-out. La schiacciata di Poser riporta Torino sul -1 (20-19) quando mancano 2’ alla fine del primo quarto. Il primo quarto va in archivio sul 27-22 per la Novipiù.

Il secondo periodo si apre con il 2+1 di Mayfield da una parte e la tripla di Leggio dall’altra. Grazie a Schina e Pepe la Reale Mutua prima sorpassa e poi allunga (34-30) con coach Valentini che ferma nuovamente la partita con il time-out. Si allunga ancora il parziale dei gialloblu che dopo 4’ di gioco è sul +9 (39-30). Si sblocca la Novipiù grazie a Martinoni, ma la Reale Mutua mantiene il gap (41-32). Redivo segna da tre punti e la squadra monferrina torna sul -5 (43-38 a 2’ dalla pausa lunga). Si sblocca anche Niccolò De Vico da tre punti, ma dall’altra parte risponde Carver: si va all’intervallo lungo sul 48-43 per Torino.

Si rientra dalla pausa lunga con il canestro di Carver, che riporta la Novipiù sul -3. Poser segna da solo un parziale di 4-0 e Torino va sul +9 (56-47), con la panchina di Monferrato che ferma la partita con il time-out. Ancora Jackson va sopra il ferro e la Reale Mutua resta sul +9 (59-50 a metà periodo). Pepe segna dal mid-range e i gialloblù toccano il +10 (63-53). La Novipiù però confeziona un parziale di 5-0 (63-58) e la panchina torinese ferma la partita. Si va all’ultima sul punteggio di 67-61 per la Reale Mutua.

Guariglia apre le danze nell’ultimo periodo e Torino resta sul +6 (69-63). Ellis insacca il jumper e Monferrato torna sul -7 (72-65), ma Jackson con la schiacciata ristabilisce il gap (74-65). Ellis segna la tripla e la Novipiù torna ad un solo possesso (74-72 a metà ultimo quarto). Redivo segna la tripla del -1 per la Novipiù (76-75) e coach Ciani ferma la partita con il time-out a 1’30” dalla sirena finale. In uscita dal time-out Jackson segna la tripla del nuovo +4 a 1’ dalla fine della partita (79-75).

Il commento di coach Franco Ciani: «È stata una partita estremamente intensa, difficile, con due squadre che hanno messo in campo un grandissimo temperamento, nel senso che entrambe hanno cercato di reagire ai momenti negativi e sono sempre state in grado di creare delle difficoltà. Questo ha dato il senso alla prima gara stagionale con due punti in palio. Noi abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto al primo ciclo di amichevoli, per prima cosa perché abbiamo vinto. Se poi sommiamo il fatto che siamo stati in vantaggio per ventinove minuti su quaranta vuol dire che siamo stati capaci di avere il controllo della gara a parte il primo quarto dove siamo partiti molli, perché sentivamo questo primo appuntamento davanti al nostro pubblico. Dopo ci siamo sciolti e siamo stati in grado di costruire e di mantenere il vantaggio, nonostante i tentativi di rimonta di Monferrato».

Reale Mutua Basket Torino - Novipiù Monferrato Basket 79-75

Parziali (22-27, 48-43, 67-61)

Reale Mutua Basket Torino: Mayfield 16, Vencato 1, Taflaj 2, Schina 2, Jackson 21, Poser 12, Fea, Avino NE, Guariglia 3, Ruà NE, De Vico 9, Pepe 13. All.: Franco Ciani.

Novipiù Monferrato Basket: Castellino 5, Bialkowski NE, Ellis 18, Carver 15, Mele NE, Valentini L. NE, Formenti 3, Redivo 11, Martinoni 14, Ghirlanda, Poom 3, Leggio 6. All.: Andrea Valentini.