Nuova stagione a BEA per Nicolò Allisiardi

Coach Allisiardi ha saputo negli anni crescere insieme al progetto dei Leopardi, distinguendosi per competenze e risultati. Partito come giocatore, ha presto esordito in panchina, con prestigiosi riconoscimenti come la Borsa di Giudio Gianni Asti nel 2019 (riconoscimento conferito dal CNA piemontese per i giovani allenatori più promettenti).

L’esperienza da Responsabile Tecnico del Settore Giovanile, nella scorsa stagione sportiva, è stata un ulteriore tassello di crescita: in Under 15 Eccellenza ha sfiorato la qualificazione alla fasi nazionali, ottenendo il quinto posto assoluto in Piemonte.

Quest’anno continuerà il percorso con il gruppo classe 2008, che l’hanno scorso ha guidato in Under 14 Gold e ora parteciperà al prestigioso campionato di Under 15 Eccellenza, massimo livello nazionale.

Parallelamente, Coach Allisiardi continua a coordinare l’area comunicazione e marketing della società, sfruttando le sue competenze accademiche e professionali per lo sviluppo della società a tutto tondo.

«Nicolò fa parte del progetto BEA Leopardi da sempre – commenta il GM Salvatore Morena – Quello della nostra società è un sistema complesso: Nicolò lo conosce bene e noi tutti beneficiamo della sua conoscenza. Le sue competenze dentro e fuori dal campo arricchiscono la nostra società, che cresce insieme a lui. Questa sarà per lui un’altra stagione importante e siamo sicuri arriveranno ancora una volta risultati soddisfacenti».

Le prime parole di Coach Allisiardi dopo la riconferma:

«Sono contento di rimanere a BEA Chieri, mia casa cestistica e non solo, in una stagione di grandi novità. Mi fa piacere continuare il percorso con il gruppo 2008, che sarà impegnato in una sfida difficile e stimolante in un campionato di livello altissimo. L’obiettivo, più che i risultati, deve essere la crescita con il lavoro in palestra: ci sono tutti i presupposti per fare bene. Anche fuori dal campo, lo spirito che deve contraddistinguerci è la volontà di fare sempre meglio e questa è la direzione che vogliamo intraprendere».