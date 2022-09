PALLAPUGNO: gli spareggi della Serie A e la situazione di tutti i campionati

SERIE B



Andata quarti di finale

Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese 5-9

Acqua San Bernardo San Biagio-Abrigo Albagrafica Ricca 9-5

Srt Progetti Ceva-Galvanotecnica Surrauto Monticellese 9-6

Speb-Benese 9-3

Ritorno quarti di finale

Bcc Pianfei Pro Paschese-Tealdo Scotta Alta Langa 5-9

Abrigo Albagrafica Ricca-Acqua San Bernardo San Biagio 6-9

Galvanotecnica Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva 3-9

Benese-Speb 3-9

Spareggio quarti di finale

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese

Acqua San Bernardo San Biagio, Srt Progetti Ceva e Speb già qualificate alle semifinali.

Andata semifinale

Sabato 17 settembre ore 16

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Srt Progetti Ceva

Serie B - Ritorno semifinale

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb in data da definire

Andata spareggi salvezza

Scotta Centro Incontri-Peq Agri Don Dagnino 9-6

Pieve di Teco-Morando Neivese 6-9

Ritorno spareggi salvezza

Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri 9-6

Morando Neivese-Pieve di Teco 1-9

Spareggio salvezza

Mercoledì 14 settembre ore 20.45

ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri

Giovedì 15 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Morando Neivese

SERIE C1



Andata quarti di finale

Gottasecca-Amici del Castello 9-5

Pallapugno Albeisa-Imperiese 9-8

Castiati Assicurazioni Castagnole-Valle Bormida 9-8

Bubbio-Pieve di Teco 6-9

Ritorno quarti di finale

Amici del Castello-Gottasecca 5-9

Imperiese-Pallapugno Albeisa 9-3

Valle Bormida-Castiati Assicurazioni Castagnole 9-2

Pieve di Teco-Bubbio 9-7

Spareggi quarti di finale

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Imperiese

a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Valle Bormida

Gottasecca e Pieve di Teco già qualificate alla semifinale.

Andata spareggi salvezza

Taggese-Bormidese 8-9

Cortemilia-Canalese 6-9

Ritorno spareggi salvezza

Bormidese-Taggese 9-7

Canalese-Cortemilia 2-9

Spareggio salvezza

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Cortemilia-Canalese

Taggese già retrocessa in Serie C2



SERIE C2



Andata quarti di finale

Gottasecca-Prodeo 9-2

Ricca-Augusto Manzo B 5-9

Bormidese-Subalcuneo 8-9

Merlese-Don Dagnino A 9-7

Ritorno quarti di finale

Prodeo-Gottasecca 2-9

Augusto Manzo B-Ricca 9-6

Subalcuneo-Bormidese 9-5

Don Dagnino A-Merlese 5-9

Gottasecca, Augusto Manzo B, Subalcuneo e Merlese qualificate alle semifinali.

Andata semifinale

Venerdì 16 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Augusto Manzo B

Merlese-Subalcuneo in data da definire

Ritorno semifinale

a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Gottasecca in data da definire

Subalcuneo-Merlese in data da definire

UNDER 21



Andata semifinali

Pro Paschese B-Speb 9-6

Canalese-Pro Paschese A 9-5

Under 21 - Ritorno semifinali

Giovedì 15 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Pro Paschese B

Venerdì 16 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Canalese

ALLIEVI



Andata finale

Sabato 17 settembre ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Albese B

Ritorno finale

Sabato 24 settembre ore 18

ad Alba: Albese B-Monastero Dronero

ESORDIENTI



Andata semifinale

Bormidese-Gottasecca 0-7

Alta Langa-Pro Paschese 4-7

Esordienti - Ritorno semifinale

Gottasecca-Bormidese 7-1

Pro Paschese-Alta Langa 4-7

Esordienti - Spareggio semifinale

Mercoledì 14 settembre ore 18

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Pro Paschese

Gottasecca già qualificata alla finale.

PULCINI



Andata semifinali

Ricca-San Biagio 7-4

Merlese-Subalcuneo 7-2

Ritorno semifinali

San Biagio-Ricca 7-3

Subalcuneo-Merlese 3-7

Spareggio semifinali

Lunedì 12 settembre ore 18

a Ricca: Ricca-San Biagio

Merlese già qualificata per la finale

PROMOZIONALI



Andata finale

Merlese-San Leonardo 6-7

Promozionali - Ritorno finale

Sabato 17 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Merlese