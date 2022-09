BEA: Coach Luca Mussio torna a Chieri

Il Settore Giovanile BEA Chieri continua a prendere forma in vista della nuova stagione sportiva e, questa volta, è il momento di un ritorno: Coach Luca Mussio veste di nuovo l’arancione e guiderà il gruppo Top Junior! Classe 1995, Coach Mussio esordisce in panchina giovanissimo nel Minibasket BEA , per poi fare esperienza in altre realtà del torinese. Tornato al PalaCascinaCapello nella stagione 2017-18, diventa subito un pezzo importante dello staff tecnico arancio-nero , facendo esperienza nel Settore Giovanile e con la Prima Squadra, allora in Serie D. Tra i traguardi maggiori, il titolo regionale Juniores 2018, con il quarto posto alle Finali Nazionali di categoria. Dopo una parentesi alla guida della Promozione di Dolphins Carmagnola, coach Mussio è pronto a tornare a BEA e guidare il gruppo Top Junior.

«Siamo molto contenti del ritorno di Luca – commenta il DS Stefano Piccionne – E’ sempre stato un punto importante per la nostra società, muovendo i primi passi in maglia BEA sia da giocatore sia da allenatore. Sono certo sarà una grande stagione di crescita anche per lui».

Le prime parole di Coach Mussio dopo il ritorno in maglia BEA:

«Sono molto contento di aver avuto la possibilità di rientrare a far parte della società dove ho imparato gran parte delle mie competenze nel mondo della pallacanestro. Sono pronto a rimettermi in gioco per trasmettere la passione per la palla a spicchi ai ragazzi che avrò la fortuna di conoscere in campo. Non vedo l’ora di iniziare le attività».