Lega Basket Femminile: Alice Pedrazzi eletta consigliere di Serie A2

Si sono svolte, presso il Palazzo delle Federazioni di viale Tiziano a Roma, le elezioni dei Consiglieri Lega Basket Femminile: eletti all'unanimità Paolo Manclossi, come consigliere di Serie A1, e Alice Pedrazzi, come consigliere di Serie A2.

Per Alice Pedrazzi, dirigente del Basket Club Castelnuovo Scrivia, è la prima nomina in Consiglio Direttivo LBF.

Una novità sicuramente di rilievo, alla luce del grande impegno e alla dedizione alla pallacanestro femminile sia da giocatrice (con una carriera importante che l'ha vista vestire la maglia della Nazionale Azzurra) che da dirigente, dopo aver salutato il parquet, affermandosi come una risorsa umana fondamentale per LBF.