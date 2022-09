Un resoconto positivo, quello della lunga trasferta di Overall Tre Colli in terra pugliese.

In tre giorni di gara, un settimo posto di Luca Cavallo ed oggi Nicolo' Pettiti chiude in quinta posizione inventandosi velocista in un arrivo di gruppo pur penalizzato dal fatto che il compagno Daniel Nastasi, che doveva pilotarlo, ha forato ai meno sei dall'arrivo.

Un Team protagonista in ogni angolo dello stivale e che continua ad accumulare belle prestazioni.