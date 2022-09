C Gold: ecco gli appuntamenti Pre-Season della Planet Smart City BEA

Manca meno di un mese al via al campionato di C Gold 2022-23 e la Planet Smart City BEA, tornata in palestra nelle scorse settimane, ha in programma una ricca pre-season per arrivare pronta al esordio casalingo in programma per Domenica 2 Ottobre al PalaCascinaCapello.

La prima uscita stagionale è in programma per domani, martedì 13 Settembre alle 20.30, al PalaCascinaCapello. Ospite il CUS Torino, neopromossa nel massimo campionato regionale.

Si replica già sabato 17 settembre, quando i Leopardi saranno attesi al PalaBallin di Torino (via Piazzi 25), dove sfideranno i padroni si casa del Don Bosco Crocetta (ore 18.30), altra prossima avversaria in C Gold.