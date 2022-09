Eurogymnica, parte bene a Biella

Riparte la ginnastica ritmica con due delle competizioni più coinvolgenti del calendario agonistico.

E riparte anche Eurogymnica, con le sue EGirls che tornano a imporsi nelle differenti categorie.

Nella prima prova del Campionato individuale Gold Junior e Senior, le ginnaste allenate da Tiziana Colognese, Elisa e Federica Vaccaro vincono senza difficoltà sia tra le Junior 3 che tra le Senior.

Protagonista della prima categoria la sanmaurese Laura Golfarelli, solitaria in gara, che dopo la convocazione nei Gruppi A da subito segnali positivi facendo segnare quattro ottimi punteggi per un totale di 113,600.

Il Campionato Individuale Gold vede scendere in pedana le ginnaste che vengono definite di interesse nazionale. Si tratta di ginnaste complete, in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica: cerchio, palla, clavette e nastro. Nella seconda categoria, sempre nel Gold Individuale, la chivassese Aurora Bertoni vince agevolmente l'oro, totalizzando un punteggio di 109,200 con una perla al cerchio che le è valso uno stratosferico 31,700, ineguagliato per tutta la giornata.

Nella seconda competizione di questa domenica all'insegna della ritmica, sempre a Biella, Eurogymnica ha fatto ancora registrare il record di medaglie.

Nel campionato di Specialità Gold, quello che, come dice la parola, vede le ginnaste specializzarsi su due dei quattro attrezzi, tra le Senior dominio della solita Stefania Straniero, oro alle clavette con un favoloso 29,150 che resterà lo score più alto di questa prima prova di Specialità.

Stefania si è accaparrata anche un argento alla palla con 27,300, a soli 35 centesimi dalla vetta.

Sempre tra le Senior, doppietta di medaglie anche per Carlotta Lo Muscio esordiente in questa categoria ma capace di impensierire le veterane con un 26,00 al cerchio e un 27,00 alla palla, rispettivamente argento e bronzo.



Giovanissime esordienti Junior Tante le sorprese regalate dalla Nouvelle vague bianco blu al palapajetta. Le giovanissime esordienti di EG, alla loro primissima esperienza nel campionato Gold dopo la gavetta nel Silver, hanno subito sbancato, facendo intravedere un futuro roseo per la compagine del presidente Luca Nurchi.

Doppietta di ori splendenti per Eglissa Lika, 25,800 al cerchio e 24,750 alle clavette tra le Junior 1.

Argento e bronzo invece per Alessia Pala, 23,950 alla palla e 24, 500 al cerchio.

Sempre tra le Junior 1, bronzo con 22,100 alle clavette per Emma Ferraris e argento al nastro con 22,900 per Alessia Laghezza.