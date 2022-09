Figura: Zich e Barucchi convocati per l’ISU Junior Grand Prix

La stagione dell’ISU Junior Grand Prix è già entrata nel vivo e, a breve, anche i colori piemontesi si ritaglieranno un posto di rilievo all’interno del prestigioso circuito. Dopo le tappe di Courchevel, Ostrava e Riga e nell’imminenza di quella di Yerevan, infatti, sono stati ufficializzati gli atleti convocati per i successivi appuntamenti. In occasione della doppia tappa di Gdansk, allora, l’azzurro in pista per la gara maschile sarà Raffaele Zich. Il portacolori dell’Ice Club Torino, classe 2006, si esibirà sul ghiaccio polacco una prima volta nell’appuntamento in programma dal 28 settembre al 1° ottobre e una seconda dal 5 all’8 ottobre. Il suo programma prevederà “La Statua” per il corto e “Audiomachine” per il libero. Nella seconda delle due tappe, inoltre, l’Italia nella prova femminile sarà rappresentata da Giulia Barucchi, atleta del 2008, compagna di squadra di Zich.