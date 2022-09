Cuneo Volley: credi nel sogno azzurro

L’Italia è Campione del Mondo ; Fefè De Giorgi ha condotto la Nazionale maschile al titolo mondiale con una squadra giovane e talentuosa. Il Cuneo Volley apre le porte ai giovanissimi che come i biancoblù credono nel sogno Azzurro! La Nazionale italiana di pallavolo maschile è salita sul tetto del Mondo ieri sera in Polonia contro i padroni di casa e in un palazzetto gremito di tifosi avversari. La rosa di coach Fefè De Giorgi, composta da giovani atleti talentuosi, ha dimostrato di essere ben condotta e di avere carattere e forza come squadra. Circa un mese fa gli Azzurri arrivavano a Cuneo per l’ultimo ritiro pre Mondiale e disputavano il Test Match Tournament insieme alle nazionali di Stati Uniti e Giappone.

Da sempre il Cuneo Volley forma i giovani che si avvicinano alla pallavolo allo scopo di insegnar loro in primis l’importanza dello sport di squadra e dell’impegnarsi a raggiungere obbiettivi. Molti di essi negli anni hanno ricevuto la chiamata in Nazionale, sia dalle categorie giovanili che dalla selezione maggiore. Per questo motivo, il Club biancoblù anche quest’anno come le passate stagioni, apre le porte della palestra alle nuove leve!

Allenamenti liberi per i nati dal 2009 al 2012 per tutto il mese di SETTEMBRE!

Ogni MARTEDI’ e VENERDI’ dalle ore 17.00 alle ore 19.00 presso la palestra dell’ITIS “Mario Delpozzo” di Cuneo.



Basterà semplicemente prenotarsi al numero +39 393 1981308 con l’allenatrice Betta Grioni, che saprà darvi ogni tipo di indicazione e consiglio. Gli allenamenti saranno tenuti dallo staff tecnico del Settore Giovanile del Cuneo Volley, specializzati nell’approccio iniziale con la palla e la disciplina sportiva. Non perdete l’occasione di scoprire questo sport di squadra che crea forti legami con i compagni di squadra e regala positività e benessere psicofisico ai nostri ragazzi. Così come per il nostro Libero Francesco Bisotto e l’opposto Luca Cardona, dopo tutto il percorso nel vivaio giovanile cuneese, sono arrivati in prima squadra e hanno vestito anche la maglia della Nazionale italiana.