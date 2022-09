GreenTOur 2022 al via il 18 settembre

Un appuntamento ormai consolidato. Un’occasione unica per praticare sport, pensare alla salute e salvaguardare l’ambiente. Sport, salute e ambiente, d’altronde, sono le colonne su cui poggia fin dalla sua nascita il progetto GreenTour by Giannone Sport . Un circuito di attività podistiche che, nel suo triennio, ha devoluto aparte del bilancio per ampliare il verde torinese. Greentour torna con slancio anche nel 2022 rinnovando un progetto triennale finalizzato alla tutela e salvaguardia dei sentieri della Collina Di Superga, rimane obiettivo importante continuare con la piantumazione di nuovi alberi all’interno dei parchi cittadini. Nulla ferma gli ideatori dell’iniziativa dedicata in primo luogo allo sport sostenibile che permetta a tutti i cittadini di Torino di scoprire, ritrovare e valorizzare i parchi e la collina del capoluogo piemontese.

Il prossimo 18 settembre si potrà scegliere tra 3 percorsi diversi per soddisfare davvero tutte le esigenze. Le famiglie possono partecipare alla 5 km non competitiva (FAMILY RUN); ci sarà una 10 km Competitiva e Non Competitiva; e infine NOVITA' di questa edizione che sta già riscontrando grande partecipazione è una 20 km da Torino a Superga, che percorre parte dell'ANELLO VERDE immersi nello splendido scenario dei Boschi della Collina. Quest'ultimo percorso è rivolto ad appassionati del Trail, a tutti i Camminatori ed Escursionisti. Nell'edizione GreenTOur 2022, sono Protagonisti i Giovani: infatti si svolgerà la 3^ Prova del Campionato Regionale Di Corsa in Montagna e 5^ Prova del Circuito Ecogiò. I Giovani di tutte le categorie si sfideranno in un circuito di 1300 mt da ripetere nello scenario della Basilica di Superga.

La prima partenza, 20 km complessivamente, è prevista alle ore 9:00 con partenza dal Valentino (Facoltà di Architettura) ; si prosegue con la partenza della 5 km e della 10 km competitiva/non competiva alle ore 10:00 da Strada dei Colli 32 in prossimità del Bar Panoramix. I giovani correranno a partire dalle ore 9:00 e le loro performance si svolgeranno nel Piazzale della Basilica. Al termine delle gare sarà previsto un ricco ristoro per accogliere TUTTI gli atleti presso il Piazzale della Basilica di Superga. Per TUTTI è previsto il servizio di Navetta A/R che accompagnerà gli atleti al punto di riferimento per le partenze e poi a Torino. I partecipanti potranno scaricare da questo link il diploma con la propria foto all'arrivo con lo sfondo della Basilica di Superga e il tempo impiegato. Medaglia per tutti i Finisher.

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 17 Settembre sul sito IRunning o in store presso il negozio Giannone Sport di corso Regina Margherita 221, con pagamento tramite bonifico, carta di credito, Paypal o Satispay. La quota d’iscrizione è 15 euro sia per la gara competitiva che per la camminata ludico-motoria di 10 km (agevolazioni sulla quota di iscrizione per gruppi/società ogni 10 iscritti, 2 in omaggio. Per Studenti Universitari e Forze dell'ordine, ambedue categorie in possesso del tesserino in corso di validità, la quota prevista è ridotta a 10 euro); 18 euro, invece, per la 20 km e 6 euro per la Family Run.