Reale Mutua Torino in campo contro l'Urania

Dopo il successo di sabato sera al Pala Gianni Asti contro la Novipiù Monferrato, la Reale Mutua Torino scenderà nuovamente in campo domani , palla a due alle 20.30 , al PalaIseo, per affrontare l’ Urania Milano , nella seconda giornata del Girone Blu di Supercoppa LNP.

La presentazione di coach Franco Ciani: «È la seconda gara in tre giorni: in questo momento della stagione è difficile essere pronti a distanza di così poco tempo ed aver ricaricato le energie fisiche e nervose perché comunque la gara con Monferrato è stata molto dispendiosa. Dovremo avere la capacità di centellinare le forze e di non perdere quella che è l’anima tecnica e agonistica di questa squadra. L’Urania Milano, soprattutto sul suo campo, è una squadra molto solida e combattiva, di grande mentalità, con giocatori esperti ed in grado di gestire palloni importanti. Sarà sicuramente una partita molto interessante, un’altra tappa di avvicinamento alla Regular Season: siamo curiosi di vedere quali indicazioni ci darà questa sfida».