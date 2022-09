Basket College Novara: presentato il roster della Serie C Silver

Domenica 11 Settembre, al termine di una due giorni di tornei di basket organizzata all’esterno della prestigiosa sede del Centro Commerciale San Martino di Novara grazie allo Sponsor NovaCoop, si è tenuta tra applausi e cori dei tifosi un'emozionante cerimonia di presentazione della formazione 2022/23 di Serie C Silver di Basket College Novara . Coinvolto un notevole pubblico assieme ai bambini del vivaio College, che hanno potuto assistere alla nascita della prima esperienza assoluta in questa categoria.

«Abbiamo voluto a tutti i costi permettere ai giovani del nostro vivaio la disputa di questo campionato Senior, in una categoria che rappresenta il primo gradino del basket che conta, unico in città – ha iniziato il Presidente Andrea Delconte - ci siamo arrivati in soli tre anni dall’insediamento del nuovo direttivo e del cambio del nome Lucciola, nonostante la pausa forzata per Covid19 e grazie alla fusione con Basket Club Novara. A conferma della bontà del nostro progetto e del gran lavoro dei nostri allenatori giovanili, parteciperemo con una formazione giovanissima che accoglie in sé la maggior parte dei giovani di valida prospettiva di Novara e dintorni. Sarà questa la nostra vera scommessa, che comunque avremo già vinto, comunque vada».

«Ho capito subito che al College Novara si faceva sul serio e che era nato un progetto di assoluta qualità, per questo mi sono convinto a trasferirmi qui direttamente da Desio – dice Gabriele Cassina che assisterà Simone Tarlao nella conduzione dalla panchina oltre ad occuparsi dell’Under 19 - credo sia la miglior conferma della mia convinzione di fermarmi a lungo e di fare bene. Mi sento onorato di partecipare al progetto di rilancio del movimento del basket a Novara, città che merita».

La presentazione dei giocatori chiamando i nomi ad uno ad uno è toccata al Coach Simone Tarlao: «Spero di rivedere un così folto pubblico anche al Pala Sartorio di Viale Verdi, quando giocheremo le nostre partite in campionato. Obiettivi? La salvezza, il prima possibile. Siamo una squadra volutamente giovane, anzi giovanissima. Età media 18 anni (!) perché formata prevalentemente da giovani del nostro vivaio, speriamo di fare un ottimo lavoro utile alla crescita tecnica ed umana di ogni singolo ragazzo, soprattutto di rilanciare il basket a Novara che sono assolutamente convinto possa avere lo spazio che merita».

In chiusura il Capitano della Squadra Tommaso Giromini, novarese DOC ed unico “anziano” dall’alto dei suoi 26 anni. Pur avendo avuto altre offerte anche in categorie superiori, ha scelto il progetto College Novara: «È stato facile scegliere questa squadra perchè? In primo luogo perché è la squadra di più alto livello a Novara, unica categoria così elevata in città. E poi perché ricordo che quando ho iniziato la Categoria Senior eravamo a parti invertite, ero io il più giovane e da lì è nata una gran bella esperienza. Adesso tocca a me restituire quello che mi è stato regalato. Divertiamoci!».

IL ROSTER DELLA SQUADRA