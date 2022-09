Novipiù Monferrato Basket, domani contro Cantù

Secondo impegno di Supercoppa LNP Old Wild West di Serie A2 per la Novipiù Monferrato Basket che riceverà al PalaEnergica Paolo Ferraris l' Acqua S.Bernardo Cantù di coach Meo Sacchetti. La palla a due è prevista alle ore 20.30 di mercoledì 14 settembre 2022 , gara valida per il secondo turno del Girone Blu.

GLI AVVERSARI

I canturini non hanno fatto segreto delle loro ambizioni, ingaggiando l'ex Commissario Tecnico della nazionale azzurra Meo Sacchetti che non ha certo bisogno di presentazioni. A sua disposizione è stato allestito un roster di alto livello con giocatori di grande esperienza. I confermati sono gli esterni Francesco Stefanelli, Giovanni Severini, Lorenzo Bucarelli e i lunghi Stefan Nikolic e Matteo Da Ros. Sono arrivati il centro Dario Hunt ed il play Roko Rogic. Da Verona è arrivato il lungo Giovanni Pini, mentre dalla Pallacanestro Reggiana Filippo Baldi Rossi, ala-centro versatile con grande esperienza internazionale. Da Ravenna, via Reyer è stato ingaggiato il promettente play Andrea Berdini. Nella prima uscita contro Urania Milano, vincendo 82-69, Cantù ha subito convinto e mostrato i muscoli. La Novipiù Monferrato Basket è all'esordio casalingo stagionale e dopo la mancata rimonta nel finale nel derby contro Basket Torino, Martinoni e compagni ci tengono a fare una gara gagliarda davanti al proprio pubblico seppur consapevoli del calibro degli avversari.

Stefano Comazzi - Vice Allenatore Novipiù Monferrato Basket: «Con Cantù affronteremo un'altra partita che sarà importante per noi, contro un avversario di assoluto livello. Sappiamo di affrontare una squadra importante, fisica ed esperta che ha dichiaratamente mire per la vittoria del campionato. La Supercoppa è un percorso che ci deve far arrivare pronti all'inizio del campionato, ma affronteremo la partita con il piglio giusto. Davanti al nostro pubblico cercheremo di mettere in campo le nostre armi migliori: ritmo, velocità e fisicità, senza troppo timore reverenziale contro un avversario di sicuro pregio con giocatori di alto livello, guidati dall'ex CT della nazionale. Sarà una sfida sicuramente stimolante».

INFO BIGLIETTERIA

I tagliandi di accesso per la singola gara sono in vendita sul portale online Ticketmaster e presso lo Store del PalaEnergica Paolo Ferraris. Si ricorda che la gara è inclusa nell'abbonamento stagionale #MonferratoSiamoNoi. Per questa partita tutti i ragazzi under 19 potranno accedere gratuitamente ritirando il tagliando di accesso presso lo Store prima dell'inizio della partita.