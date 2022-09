Overall Cycling Team: arriva un bel 4° posto di Pettiti in Toscana

Al rientro della trasferta pugliese il Team ha fatto tappa a Loro Ciuffenna in Toscana per essere alla partenza della Coppa Antica, ed anche in questo caso si e' fatto valere con una bella prova di squadra coronata dal quarto posto ancora da parte di Nicolo' Pettiti, bravo a sfruttare l'azione del compagno Luca Cavallo che ha attaccato sull'ultima asperita' di giornata e che ha creato la selezione.

Con questa gara si e' conclusa la lunga trasferta di Overall Tre Colli iniziata giovedi scorso nel centro sud dell’Italia.