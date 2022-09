C Gold - Primo Test per la Planet Smart City BEA

Ieri sera, martedì 13 settembre, tra le mura amiche del PalaCascinaCapello è andato in scena il primo test stagionale per la nuova Planet Smart City BEA Chieri . Avversaria di turno è il CUS Torino , neopromosso nel massimo campionato regionale. I Leopardi di coach Francesco Conti faticano a trovare ritmo nel primo quarto, soprattutto a causa della forte aggressività imposta dagli ospiti, che sfruttano qualche disattenzione degli arancioni e i tanti errori offensivi per chiudere in vantaggio la prima frazione.

BEA inizia forte nel secondo quarto e si fa sentire vicino a canestro con il ritrovato Drame. CUS non si fa intimidire e continua a tenere alta l’aggressività in difesa per poi sfruttare gli spazi vuoti lasciati da Gile e compagni.

Nel terzo periodo la Planet Smart City si scatena da oltre l’arco guidata da Filippo Colli: il numero 8 manda a bersaglio 4 triple e con lui si aggiungono alla festa De Santis e Tulumello. BEA chiude il quarto avanti pareggiando i conti nel punteggio progressivo.

Nell’ultima frazione CUS continua a tenere l’intensità difensiva alle stelle, i chieresi abbassano i ritmi e gli ospiti sfruttano bene il contropiede per imporsi nella decina finale.

Una prima sgambata utile per dare indicazioni a coach Conti e il suo Staff, che dà il via alla stagione della Planet Smart City, in vista dell’avvio al campionato il programma per domenica 2 ottobre.

Il prossimo appuntamento di pre-season è sabato 17 settembre al PalaBallin di Torino per la sfida con Don Bosco Crocetta.

Parziali: 11-13, 22-28, 45-45, 56-62