Bertram Derthona: l’ecommerce si rinnova

Il mondo Derthona sempre con te: la Società, per la stagione 2022/23, presenta un e-commerce rinnovato nella veste grafica e nei prodotti, con un occhio di riguardo per i più giovani.

Con l’inizio della scuola, il Club ha pensato a tutti i ragazzi che, come la squadra, affrontano una nuova e stimolante annata scolastica. Due sono i prodotti in vendita a loro disposizione: il portapenne (al costo di 30 euro, con tre zip) e l’astuccio tubolare (disponibile a 25 euro).

Queste sono solo alcune delle novità proposte sullo shop ufficiale (consultabile al seguente link), che offre soluzioni per regali e acquisti a tinte bianconere. Tra le altre new entry, si trovano il kit kids cuffia e sciarpa (in vendita a 17 euro), le agende (10 euro) e il cappello con ricamo (15 euro).

Un ecommerce rinnovato e sempre più ricco, con prodotti alla portata di tutti. Per vivere insieme un altro grande anno nel segno del Derthona Basket.