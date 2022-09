Pallapugno, il punto sui campionati

La Roero Isolamenti Canalese e l'Araldica Castagnole Lanze vincono i primi spareggi di qualificazione alla semifinale del campionato italiano di Serie A Banca d'Alba-Egea e si affronteranno nell'incontro definitivo in programma sabato 17 settembre, alle 20.30, nello sferisterio di Canale, in virtù del miglior piazzamento al termine dei playoff. La vincente se la vedrà in semifinale con il Nocciole Marchisio Cortemilia di Massimo Vacchetto. L'altra semifinale sarà tra la Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola e l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Andrea Daziano.

Tornando ai primi spareggi di qualificazione alla semifinale, la quadretta roerina di Marco Battaglino ha superato 9-4 la FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo di Enrico Parussa, mentre l'Araldica Castagnole Lanze di Cristian Gatto ha battuto 9-2 la Bormidese di Davide Dutto.

Serie A Banca d'Alba-Egea - Primi spareggi accesso semifinale

Roero Isolamenti Canalese-FBC Sabbiatura e Verniciatura Augusto Manzo 9-4

Araldica Castagnole Lanze-Bormidese 9-2

Serie A Banca d'Alba-Egea - Secondo spareggio accesso semifinale

Sabato 17 settembre ore 20.30

a Canale: Roero Isolamenti Canalese-Araldica Castagnole Lanze

SERIE B

Spareggio quarti di finale

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

a San Benedetto Belbo: Tealdo Scotta Alta Langa-Bcc Pianfei Pro Paschese

Andata semifinali

Sabato 17 settembre ore 16

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Srt Progetti Ceva

Serie B - Ritorno semifinali

a Ceva: Srt Progetti Ceva-Speb in data da definire

Spareggio salvezza

Mercoledì 14 settembre ore 20.45

ad Andora: Peq Agri Don Dagnino-Scotta Centro Incontri

Giovedì 15 settembre ore 20.30

a Pieve di Teco: Pieve di Teco-Morando Neivese

SERIE C1

Spareggi quarti di finale

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

ad Alba: Pallapugno Albeisa-Imperiese

a Castagnole delle Lanze: Castiati Assicurazioni Castagnole-Valle Bormida

Gottasecca e Pieve di Teco già qualificate alla semifinale.

Spareggio salvezza

Mercoledì 14 settembre ore 20.30

a Cortemilia: Cortemilia-Canalese

Taggese già retrocessa in Serie C2

SERIE C2

Andata semifinali

Venerdì 16 settembre ore 20.30

a Gottasecca: Gottasecca-Augusto Manzo B

a Mondovì: Merlese-Subalcuneo

Ritorno semifinali (in date da definire)

a Rocchetta Belbo: Augusto Manzo B-Gottasecca

a Cuneo: Subalcuneo-Merlese

UNDER 21

Andata semifinali

Pro Paschese B-Speb 9-6

Canalese-Pro Paschese A 9-5

Ritorno semifinali

Giovedì 15 settembre ore 20.30

a San Rocco di Bernezzo: Speb-Pro Paschese B

Venerdì 16 settembre ore 18

a Madonna del Pasco: Pro Paschese A-Canalese

ALLIEVI

Andata finale

Sabato 17 settembre ore 20.30

a Monastero Dronero: Monastero Dronero-Albese B

Ritorno finale

Sabato 24 settembre ore 18

ad Alba: Albese B-Monastero Dronero

ESORDIENTI

Spareggio semifinale

Mercoledì 14 settembre ore 18

a San Benedetto Belbo: Alta Langa-Pro Paschese

Gottasecca già qualificata alla finale.

PULCINI

Spareggio semifinali

Ricca-San Biagio 3-7

Andata finale

Venerdì 16 settembre ore 18

a Mondovì: Merlese-San Biagio

Ritorno finale in data da definire

a San Biagio Mondovì: San Biagio-Merlese

PROMOZIONALI

Andata finale

Merlese-San Leonardo 6-7

Ritorno finale

Sabato 17 settembre ore 18

a Imperia: San Leonardo-Merlese