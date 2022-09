C Gold - terzo test per Arona che ospita Casorate

Un buon avvio dei ragazzi di coach Petricca, che soffrono però un brutto momento nel secondo quarto, con poca aggressività e gioco di squadra. Dal terzo quarto in poi, però, viene fuori il lavoro svolto nelle settimane precedenti, che permette agli aronesi di imporre il proprio ritmo con maggior dinamismo e concretezza.

«È stato un buon test, soprattutto in relazione alle prime due uscite – dice coach Petricca. Dobbiamo continuare a lavorare sulla chimica di squadra e sulla fase difensiva, oltre naturalmente alla nostra condizione fisica generale, che ci aiuterà a mantenere la massima intensità su entrambe le metà campo. Dobbiamo essere consapevoli dei nostri pregi e dei nostri difetti, per sfruttare al meglio i primi e lavorare sui secondi; i ragazzi però si stanno allenando bene in questo momento di carico, stanno imparando a conoscersi ed è giusto avere fiducia in tutto quello che stiamo facendo».