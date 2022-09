‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ si impreziosisce

Cresce l’attesa per ‘Meet The Best 2022 – Costruire il futuro’ che porrà Tortona al centro della pallacanestro internazionale venerdì 23 settembre 2022. Il convegno, ideato e organizzato da A Better Basketball e Derthona Basket, vedrà tra i suoi relatori Marshall Glickman, fresco di nomina odierna come nuovo Acting CEO di EuroLeague Basketball, Direttore delle compagnie affiliate, Special Advisor di EuroLeague Properties e accolto nel Bord di EuroLeague Ventures.

Glickman subentra a Jordi Bertomeu, che ha diretto EuroLeague dalla sua fondazione 22 anni, e lavorerà al fianco di Dejan Bodiroga, nuovo Presidente.