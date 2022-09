Sport e solidarietà sono da sempre un’accoppiata vincente e Tortona e il Derthona Basket sono in prima linea per promuoverla. Dal 19 al 24 settembre , in città si svolgerà la manifestazione “Tortona Open Sport - insieme per la ricerca” a favore della ricerca contro i tumori pediatrici dell’ Airc . Le associazioni sportive del territorio si uniranno con l’obiettivo di promuovere uno stile di vita sano, la prevenzione, ma soprattutto per inviare il messaggio che “la ricerca è vita” e che insieme si può fare la differenza nella lotta al cancro.

Il progetto e il programma dettagliato delle giornate dedicate allo sport ed all’Airc, saranno presentati durante la conferenza stampa in programma sabato 17 alle ore 12, presso il Circolo di Lettura in Corso Leoniero a Tortona. Chiara Daffonchio, Direttore ufficio Marketing del Derthona Basket, introdurrà Federico Chiodi, Sindaco e Assessore allo Sport di Tortona, Giovanni Ferrari Cuniolo, Presidente del Consiglio Comunale di Tortona, Roberto Promutico, Presidente Polisportiva Derthona, e Alessandro Pirulli, Responsabile Amministrativo Derthona Basket, che saranno i protagonisti della conferenza stampa e illustreranno le iniziative in programma. Per tutta la settimana, dal 19 al 24 settembre, gli impianti sportivi del territorio tortonese rimarranno aperti per dare informazioni utili sui corsi organizzati.

Sabato 24 settembre alle 15.30 in Piazza Duomo, saranno presenti gli stand di tutte le società sportive del territorio che partecipano a “Tortona Open Sport – insieme per la ricerca”, più una postazione dedicata interamente all’Airc, dove personale preparato, darà informazioni sull’attività dell’associazione e svolgerà attività informativa sulla ricerca contro i tumori pediatrici. Sempre sabato 24 in piazza Duomo, alle 18.30, sul palco allestito per l’occasione, si terrà la presentazione ufficiale delle prime squadre di Bertram Derthona (Serie A Maschile) e Autosped Castelnuovo Scrivia (Serie A2 Femminile).

L’impegno dei ricercatori della Fondazione Airc per trovare nuove cure per i piccoli pazienti malati è incessante. Si stima che ogni anno in Italia circa 1.400 bambini e ragazzi di meno di 14 anni siano colpiti dal cancro, mentre tra gli adolescenti dai 15 ai 19 anni i casi stimati sono circa 900. Complessivamente i tumori pediatrici costituiscono circa l’1% di tutte le neoplasie. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera l’80% per le leucemie e si aggira attorno al 70% per i tumori solidi. (*Fonte AIRTUM, Associazione italiana registri tumori). La manifestazione è patrocinata dal Comune di Tortona.

Le società sportive che partecipano a “Tortona Open Sport”, della Polisportiva Derthona e non solo, sono:

Derthona Basket

BCC Castelnuovo Scrivia

Audax

Polisportiva Derthona

Derthona Atletica

Derthona Ginnastica

Derthona Pallamano

Polisportiva Carbonara Scrivia

Lions Tortona Rugby

Derthona Ciclismo

Derthona Nuoto

Derthona Tennis

Asd Derthona Calcio giovanile

Derthona Volley

Derthona Combat