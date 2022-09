Libertas Moncalieri, parte la campagna abbonamenti

Parte ufficialmente la campagna abbonamenti dell’Akronos Libertas Moncalieri per la stagione 2022/2023 del campionato Techfind Lbf di Serie A1. Primo appuntamento mercoledì 5 ottobre alle 20:30 contro E-Work Faenza, ultimo il 26 marzo contro Passalacqua Ragusa. In mezzo altri 11 incontri, la stragrande maggioranza dei quali in programma la domenica alle 18:00 al PalaEinaudi di Moncalieri (via Luigi Einaudi, 44).

TUTTI I PREZZI NEL DETTAGLIO Abbonamento Base: 70 Euro (TUTTE LE PARTITE TRANNE VS SCHIO, BOLOGNA E VENEZIA)

Abbonamento Gialloblù: 100 Euro (TUTTE LE PARTITE)

Per acquistare la formula più adatta alle proprio esigenze è possibile contattare l'indirizzo ticketing@moncalieribasketball.com, oppure recarsi al PalaEinaudi in occasione dell'esordio casalingo del 5 ottobre.

SINGOLE PARTITE Biglietto Intero: 10 Euro

Biglietto Ridotto: 5 Euro (SOLO OVER 65 E TRA I 6-17, FINO A 5 INGRESSO GRATUITO) GIORNALISTI E OPERATORI VIDEO I gentili colleghi sono pregati di inviare una mail con nominativo personale e testata di riferimento entro l'inizio del campionato a press@moncalieribasketball.com per richiedere il proprio Pass Stagionale (*).