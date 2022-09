Fulgor Basket: grande prova in Supercoppa

La Fulgor entra con energia nel match, corre in contropiede, difende con grande aggressività e Casale va in affanno, subendo un 12 a 0 di break. La reazione dei rossoblu arriva con il canestro e fallo di Ielmini e con un po’ di energia dalla panchina, ma la Paffoni è scesa in campo per mostrare i passi avanti fatti e continuare la propria crescita su entrambe le metà campo: al primo intervallo è 26 a 12 per Balanzoni e compagni. Piccola reazione della Junior nei primi possessi del secondo quarto, ma non è sufficiente a scardinare il sistema di una Fulgor che ha cercato di muovere la palla, eseguire i giochi e difendere sempre con energia. Dopo la pausa lunga la musica non cambia, nel finale c’è spazio per gli under della PFJB, con Puppieni e Spadone, questa’ultimo protagonista anche con un gioco da tre punti. Finisce 87 a 53 per i rossoverdi!

«Oggi eravamo più liberi dai carichi - le parole a fine gara di coach Quilici. - Sono soddisfatto perché tutti sono stati protagonisti, anche gli under. Abbiamo difeso con disciplina e attaccato con alcune idee chiare la loro difesa molto tattica. Siamo stati bravi a dare una spallata al match subito per poi gestire le energie, è chiaro che in questo momento della stagione ognuno è ad un punto diverso della preparazione e noi siamo più avanti di Casale. L’importante, anche con Legnano, è giocare per provare a migliorare i meccanismi e sfruttare queste partite per avvicinarci al campionato».

Paffoni Fulgor Omegna - Junior Casale Monferrato 87-53

Parziali (26-12, 20-15, 19-13, 22-13)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Torgano 18 (4/4, 3/4), Michele Antelli 14 (3/5, 2/4), Jacopo Balanzoni 12 (5/10, 0/0), Nikola Markovic 11 (5/8, 0/1), Manuele Solaroli 10 (2/5, 0/2), Tommaso Minoli 8 (0/0, 2/4), Andrea Picarelli 7 (1/2, 1/3), Leonardo Marini 4 (1/2, 0/2), Danilo Spadone 3 (1/1, 0/2), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0), Bogunovic Vuk 0 (0/0, 0/0).

Junior Casale Monferrato: Eric Ruiu 11 (1/5, 3/5), Igor Jovanovic 9 (3/5, 1/3), Giulio Raiteri 8 (1/2, 0/3), Alberto Ielmini 7 (1/3, 1/1), Manuel Saladini 7 (2/4, 1/7), Alessandro Riva 4 (2/6, 0/2), Alberto Apuzzo 3 (0/2, 1/3), Guglielmo De Ros 2 (1/3, 0/2), Lorenzo Geraci 2 (1/2, 0/0), Bilal Kamar 0 (0/1, 0/0), Claudio Negri 0 (0/0, 0/0).