Derthona Basket: biglietti e pullman amichevole Casale Monferrato

Si avvicina l’ultimo appuntamento del precampionato della Bertram Derthona , impegnata al PalaEnergica Paolo Ferraris mercoledì 21 settembre alle ore 20.30 . Per i tifosi bianconeri sarà l’occasione per vedere da vicino i Leoni che si apprestano a disputare la Supercoppa e il secondo campionato di Serie A della loro storia. La Società comunica che l’ingresso al palazzetto di Casale Monferrato sarà gratuito per gli abbonati stagionali e per tutte le persone che hanno risposto al sondaggio di inizio stagione. I biglietti verranno inviati via mail entro 24 ore dall’inizio della partita, con la possibilità di scegliere il proprio posto a sedere.

Per tutti gli altri tifosi, sarà possibile accedere al PalaEnergica Paolo Ferraris acquistando il tagliando presso la sede del Club, sita in Via San Marziano 4, al costo di 10 euro per il Parterre Derthona e 5 euro per tutti gli altri settori. La segreteria è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 da lunedì a venerdì. Il Club ricorda che in questa occasione sarà anche possibile sottoscrivere l’abbonamento per la stagione o ritirare la propria tessera.

Per agevolare la trasferta, Bertram Derthona mette a disposizione dei propri sostenitori il trasporto gratuito per raggiungere il palazzetto. La partenza è fissata alle ore 19.00 dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona. Per riservare il proprio posto sul pullman è possibile contattare la società telefonicamente al numero 333 6501456 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.