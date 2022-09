La Pallacanestro Farigliano sposa il progetto Novipiù Campus!

L’obiettivo del Progetto è dare impulso al movimento cestistico, mettendo a disposizione delle società che ne fanno parte, come la Pallacanestro Farigliano , competenze e servizi per migliorare e potenziare le qualità di giocatori e staff tecnico, con l'ambizione di poter contribuire a far crescere i sodalizi anche sul piano organizzativo, gestionale, comunicativo e sanitario.

La PF da oggi entra nel progetto e ne è parte integrante, compiendo un passo che è importante per tutte le tre Società coinvolte (Pallacanestro Farigliano, Novipiù Campus Piemonte e Langhe Roero Basketball) che lavoreranno fianco a fianco per dare sempre maggiori opportunità ai propri ragazzi. Nello specifico nella stagione 2022-23 le squadre Under 15 Gold e Under 13 Gold di Pallacanestro Farigliano si chiameranno PF Novipiù Campus Piemonte.

Benvenuta Pallacanestro Farigliano!