Cascina Capello Chieri: al via la nuova stagione

Cascina Capello Chieri pronta ad affrontare la nuova stagione sportiva, in primis il cambio in panchina con l’arrivo del tecnico Piras Marcello affiancato nello staff da Balbo Gabriele e Pallaro Massimo, anche quest’anno al loro fianco il team manager Mesini Nadir.

Della rosa dello scorso anno, quattro le riconferme ovvero Fradiante Sofia e Ronco Martina in palleggio, Caretto Chiara banda e Padula Giorgia nel doppio ruolo di opposto banda. Molti invece i volti nuovi, dal Volley Parella Torino Sandrone Paola e Nicchio Letizia rispettivamente libero e opposto. Entrambe giocatrici di ottimo livello avendo militato nei campionati nazionali di B1.

Al centro la società è riuscita ad ottenere le prestazioni di Pertusio Celeste, lo scorso anno in B2 all’Involley, Ambrosio Alice anche lei in B2 ma ad Alba (sebbene il suo curriculum parli di esperienze in B1 a Caselle e A2 con Lpm Mondovì) e la giovane Deandreis Sara affrontata proprio nelle fila della Folgore San Mauro lo scorso anno nei play off promozione.

Altro arrivo di caratura importante per dare ancora più importanza al lavoro svolto dal direttore sportivo insieme a tutta la società quello della giovane giocatrice Rattalino Giulia (classe 2005) cresciuta nel vivaio dell’Involley, che ricoprirà il ruolo di libero.

Novità anche nelle giocatrici di palla alta avendo finalmente strappato il fatidico si a Zuccarello Sara dopo due anni di corteggiamenti insieme a Fantino Alessandra entrambe scuola Involley.

L’ultimo arrivo in ordine di tempo, ma non di importanza, viste le sue doti tecniche quello di Scapacino Margherita, lo scorso anno in forza anche lei al Volley Parella Torino, ma cresciuta in Liguria sponda Albissola Volley.

Primo appuntamento ufficiale sabato 17 settembre con la prima giornata di Coppa Piemonte dove le ragazze del Cascina Capello ospiteranno le squadre Play Asti e Vicoforte Ceva.