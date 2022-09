BEA Chieri: arriva la conferma per coach Francesco Ucci

Coach Ucci è un volto storico dei Leopardi. Da anni collabora con il centro MiniBasket di Trofarello, tra quelli che vantano più iscritti di tutto il progetto. Professore di Scienze Motorie, si è sempre distinto per responsabilità e competenza. Per questo, dalla scorsa stagione è stato scelto come Istruttore Responsabile e cura la parte tecnica di tutto il centro trofarellese. Per il secondo anno di fila, Coach Ucci è anche Head Coach in Under 13 Maschile, in continuità con la scorsa stagione.