Agil Igor Volley, al via la prima fase di Coppa Piemonte!

Test, verifiche, sfide per continuare a crescere. La serie C targata Agil Igor Volley e guidata da Barbara Medici è pronta ad affrontare la prima fase di Coppa Piemonte . Tre giornate in tutto in cui le Igorine dovranno disputare sei partite, tutte contro formazioni di serie C.

La prima giornata, fissata per domani, sabato 17 settembre, è a Valenza: alle 15 sfida con le padrone di casa e alle 16.30 contro Santena 95. Sabato 24 turno casalingo al PalaAgil: alle 15 sfida con Cigliano e alle 18 con A.F Volley; si chiude sabato 1 ottobre a San Maurizio d’Opaglio contro le padrone di casa alle 15 e alle 16.30 contro Montalto Dora.

«Prendiamo parte a questa competizione con lo spirito che avevamo per il primo torneo giocato nel passato week end, - dice Barbara Medici - ossia provare nuove situazioni, testare come siamo in relazione alla categoria. Anche in Coppa sono tutte squadre di C e dobbiamo vedere come reagiamo. Il risultato ora è l’ultimo pensiero e sarebbe fuori dalla nostra portata sperare di fare qualcosa di particolare. Invece ci è molto utile perché sono situazioni molto più verosimili a quelle che saranno poi in campionato ed è un test che apprezzo molto di più rispetto a una amichevole».