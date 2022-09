Al Pala Gianni Asti arriva Cantù

In occasione della partita, nel corso della giornata di sabato, i botteghini del Pala Gianni Asti saranno aperti dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 18.30 fino ad inizio partita.

La presentazione di coach Franco Ciani: «Per iniziare questa partita è una sorta di piccola finale e, quantomeno dal punto di vista emotivo, ci dà la possibilità di viverla come un impegno agonistico che, per certi versi, va anche oltre i semplici due punti. credo che dal punto di vista della mentalità e dell’atteggiamento sia un ulteriore step di verifica e di allenamento e questo la rende particolare. Ci confrontiamo con Cantù che è una delle grandi di queste campionato, così potremo avere un panorama abbastanza completo. Il risultato è importante, ma questa partita è un ulteriore banco di prova per la crescita della squadra: in questo momento della stagione pensare di fare tre risultati utili consecutivi non è banale, perché giocare ogni tre giorni è molto impegnativo. Proveremo a fare un percorso netto, a fare un passo in più in questa competizione, perché vogliamo allenare la nostra, perché vogliamo allenare e testare la nostra capacità di giocare tutte le gare con questo spirito e con questa voglia, perché dovrà diventare la nostra costante. Sotto il profilo tecnico Cantù è una squadra fisica e di straordinaria esperienza quindi noi dovremo essere capaci di controbattere a questo loro punto di forza».